В Иране казнен мужчина, совершивший в 2023 году нападение на посольство Азербайджана

В среду, 21 мая, в Иране был казнен Ясин Гусейнзаде, признанный виновным в вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщают иранское судебное новостное издание Mizan и агентство Reuters.

Суд постановил, что нападение было совершено по "личным мотивам". "Я думал, что моя жена находилась в посольстве Азербайджана в Тегеране и не хотела встречаться со мной. Я решил пойти туда с автоматом Калашникова", – заявлял обвиняемый во время суда.

Напомним, что еще в октябре 2023 года Верховный суд Исламской республики Иран приговорил гражданина Ирана Ясина Гусейнзаде, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни. Но исполнение приговора длительное время откладывалось.

27 января 2023 года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Мужчина, вооруженный автоматом "Калашников", убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения. Иранские СМИ сообщали, что задержанный на допросе заявил, что пытался вернуть свою пропавшую жену, которая обратилась в посольство еще в апреле 2022 года и не вернулась домой. Но в итоге, в том числе под давлением властей Азербайджана, это происшествие было признано терактом.