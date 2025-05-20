Госсекретарь США предупредил об угрозе новой гражданской войны в Сирии

Государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате предупредил, что через несколько недель ситуация в Сирии может выйти из-под контроля и привести к гражданской войне.

"По нашей оценке, правительство Ахмада аш-Шараа находится, возможно, в нескольких неделях, а не месяцев, от потенциального краха и полномасштабной гражданской войны эпических масштабов, которая, по сути, приведет к расколу страны", – цитирует AFP его выступление.