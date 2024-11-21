С военных кораблей США в Красном море атакованы объекты хуситов в Эль-Ходейде

Вооруженные силы США нанесли удар по целям в йеменской провинции Эль-Ходейда, находящейся под контролем движения "Ансар Аллах" (хуситы).

По информации телеканала Al Arabiya, удар наносился ракетами морского базирования с американских кораблей, находящихся в Красном море.

Было запущено не менее четырех ракет по объектам хуситов в районе Эль-Матина.