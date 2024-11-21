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Ближний Восток

Гросси против Нетаниягу: "Израиль не атаковал иранский ядерный объект в Парчине"

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 21 ноября 2024 г., 09:03 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 09:13
Гросси против Нетаниягу: "Израиль не атаковал иранский ядерный объект в Парчине"
AP Photo/Vahid Salemi

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси опроверг заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о том, что в ходе удара по Ирану был атакован ядерный объект в Парчине.

"Мы не располагаем информацией о присутствии там ядерных материалов. МАГАТЭ не признает объект в Парчине ядерным. Возможно, что в прошлом там действительно проводились какие-то разработки", – заявил глава агентства.

Иран и МАГАТЭ утверждают, что вся деятельность, имевшая отношение к ядерным разработкам, была прекращена в 2003 году. По данным американской и израильской разведок, в рамках ядерной программы там проводится компьютерное моделирование, металлургические исследования и изыскания, связанные с взрывчаткой.

Речь идет об объекте "Талеган-2", который является сверхсекретным исследовательским центром по разработке ядерного оружия. Когда Израиль готовил ответный удар на массированную ракетную атаку Ирана, осуществленную 1 октября, то этот объект был выбран в качестве цели.

Ближний Восток
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