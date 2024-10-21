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Ближний Восток

"Аш-Шарк": выборы главы ХАМАСа – не раньше марта, группировку возглавил "комитет пяти"

время публикации: 21 октября 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 14:48
"Аш-Шарк": выборы главы ХАМАСа – не раньше марта, группировку возглавил "комитет пяти"
AP Photo/Adel Hana

Как сообщает саудовское издание "Аш-Шарк"

со ссылкой на источники в ХАМАСе, выборы нового руководителя этой группировки, преемника ликвидированного ЦАХАЛом Яхьи Синуара, пройдут не ранее марта 2025 года – если это позволят условия.

На протяжении этого периода ХАМАСом будет руководить специальный комитет, в который войдут пять членов руководства группировки. Он был сформирован еще в августе, после ликвидации предыдущего главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи.

В комитет входят глава политбюро ХАМАСа в секторе Газы Халиль аль-Хайя, руководитель группировки за границей Халид Машаль, глава движения на Западном берегу Захир Джабарин, глава Совета шуры Мухаммад Дарвиш и секретарь политбюро группировки Рави Муштаха.

2 октября Израиль объявил о ликвидации Муштахи, однако источники в ХАМАСе сообщили изданию, что он жив и продолжает выполнять свои обязанности.

Ответственным за международные отношения и за переговоры с Израилем назначен Халиль аль-Хайя. Руководство движения отвергло предложение назначить нового главу политбюро, сохранив его имя в тайне.

Согласно публикации, на минувшей неделе группировка сообщила Египту о согласии на формирование независимой администрации сектора Газы при условии, что при ее формировании будет учитываться позиции группировки. Руководство Палестинской автономии пока не дало ответ на это предложение.

Ближний Восток
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