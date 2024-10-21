Иран пожаловался в МАГАТЭ: Израиль угрожает ядерным объектам

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской республики Иран Исмаил Багеи сообщил, что Иран направил официальную жалобу в Агентство ООН по атомной энергии, обвинив Израиль в намерении атаковать иранские ядерные объекты.

«Угрозы атаки ядерных объектов противоречат резолюциям ООН и должны быть осуждены. Мы направили соответствующую жалобу в МАГАТЭ», - сообщил он на еженедельном брифинге для журналистов.

Чиновнику был задан вопрос о возможном изменении Ираном ядерной доктрины, по сути – о создания ядерного оружия. На это был получен ответ, что официальный Тегеран выступает против оружия массового уничтожения.

Напомним, что, согласно публикациям СМИ, Израиль под давлением США принял решение сосредоточиться на ударах по военным объектам Ирана, а не по ядерной или топливной инфраструктуре.

Однако канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что Израиль будет принимать решения, основываясь на своих собственных интересах. Это заявление было воспринято как идущее вразрез с публикацией.