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Ближний Восток

Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа наносят интенсивные удары по целям в Бейруте и за его пределами

время публикации: 21 октября 2024 г., 23:59 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 23:59
Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа наносят интенсивные удары по целям в Бейруте и за его пределами
AP Photo/Hussein Malla

Ливанские СМИ сообщают о том, что ВВС ЦАХАЛа возобновили нанесение ударов по целям в Бейруте и за его пределами.

Связанный с "Хизбаллой" телеканал "Аль-Майядин" сообщил, что жители многих кварталов Бейрута покинули свои дома и ищут безопасное укрытие после того, как ЦАХАЛ сообщил о возобновлении авиаударов по объектам террористической инфраструктуры.

Одной из целей в Дахии, согласно сообщениям "Аль-Майядин", стала больница имени Рафика Харири. Министерство здравоохранения сообщило, что в жертвами авиаудара стали не менее четырех человек, еще 24 ранены.

Удары наносились также: в бейрутских кварталах Аль-Аузаи и Хадат, лагерю палестинских беженцев Бурдж аль-Бараджне в пригороде Бейрута, в городе Эль-Хирмиль, на северо-востоке страны, деревнях аль-Масгара и Йохмор в долине Бекаа.

Ближний Восток
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