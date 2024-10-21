Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа наносят интенсивные удары по целям в Бейруте и за его пределами

Ливанские СМИ сообщают о том, что ВВС ЦАХАЛа возобновили нанесение ударов по целям в Бейруте и за его пределами.

Связанный с "Хизбаллой" телеканал "Аль-Майядин" сообщил, что жители многих кварталов Бейрута покинули свои дома и ищут безопасное укрытие после того, как ЦАХАЛ сообщил о возобновлении авиаударов по объектам террористической инфраструктуры.

Одной из целей в Дахии, согласно сообщениям "Аль-Майядин", стала больница имени Рафика Харири. Министерство здравоохранения сообщило, что в жертвами авиаудара стали не менее четырех человек, еще 24 ранены.

Удары наносились также: в бейрутских кварталах Аль-Аузаи и Хадат, лагерю палестинских беженцев Бурдж аль-Бараджне в пригороде Бейрута, в городе Эль-Хирмиль, на северо-востоке страны, деревнях аль-Масгара и Йохмор в долине Бекаа.