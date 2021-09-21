"Аль-Ахбар": ХАМАС представил два варианта "обмена пленными" с Израилем

Во вторник, 21 сентября, ливанское издание "Аль-Ахбар" опубликовало сообщение о том, что террористическая организация ХАМАС представила "дорожную карту" сделки по "обмену пленными" с Израилем.

Со ссылкой на члена политбюро ХАМАСа, ответственного по делам заключенных, Захара Джабарина "Аль-Ахбар" пишет, что этот документ был передан недавно египетским посредникам.

По сути, ХАМАС предлагает два варианта сделки. Первый вариант: одноэтапная сделка, в рамках которых в обмен на израильтян, удерживаемых в секторе Газы (живых и мертвых), власти Израиля должны будут освободить всех активистов ХАМАСа, освобожденных в 2011 году в обмен на Гилада Шалита и повторно задержанных в июне 2014 года во время операции "Вернуть братьев", ряд других "тяжелых" заключенных ("с кровью на руках", осужденных на длительные сроки, в том числе пожизненно), а также всех женщин, несовершеннолетних и больных, содержащихся в израильских тюрьмах за террористическую деятельность (точное число назвать невозможно, но в общей сложности речь идет более чем о 1000 заключенных). Второй вариант: двухэтапная сделка, при которой на первом этапе из тюрем должны быть выпущены осужденные за террор женщины, несовершеннолетние и около 100 активистов ХАМАСа, повторно задержанных в 2014 году, после чего Израилю будет предоставлена информация об израильтянах, удерживаемых в Газе, а затем ХАМАС требует отпустить около тысячи заключенных, после чего удерживаемые израильтяне (живые и мертвые) будут возвращены на территорию Израиля.

Ранее власти Газы заявляли, что ХАМАС добивается освобождения в рамках сделки не менее 1111 заключенных, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Напомним, что в рамках "сделки Шалита" в 2011 году из тюрем вышли 1027 боевиков, и тогда сделка осуществлялась в два этапа.

ХАМАС не впервые используем ливанское издание "Аль-Ахрам" для того, чтобы публично диктовать свои условия властям Израиля или выступать с угрозами в адрес еврейского государства. Кроме того, ХАМАС таким образом, через "иностранные СМИ", дает понять своим активистам, что озабочен судьбой заключенных и предпринимает усилия по их освобождению.

Многие эксперты говорят о том, что продвижения на переговорах по "обмену пленными" между Израилем и ХАМАСом нет уже многие годы и в последнее время никаких существенных изменений в этом плане не произошло.

Израильтяне, удерживаемые в Газе

Остается неизвестной судьба военнослужащих Орона Шауля и Адара Гольдина. Власти Израиля признали их погибшими в ходе операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года. Но ХАМАС не подтверждал их гибель, время от времени распространяя слухи о том, что Шауль и Гольдин живы.

Также ХАМАС удерживает в плену Аверу Менгисту – душевнобольного израильтянина, в 2014 году перебравшегося в сектор Газы в районе пляжа Зиким. ХАМАС называет Менгисту "солдатом", поскольку он проходил службу в рядах ЦАХАЛа.

Кроме того, в Газе удерживают двух израильских бедуинов, также страдающих психическими заболеваниями и пересекших границу с сектором Газы – Хишама Шаабана ас-Сайяда (пропал без вести в 2015 году) и Джумаа Ибрагима Абу-Аниму (пропал без вести в 2016 году).

ХАМАС заявляет, что удерживаются четверо израильтян, причем всех их называет "солдатами". В руководстве ХАМАСа рассчитывают, осуществить обмен всех израильских "солдат" (независимо от их происхождения – "западного, эфиопского или арабского") по схеме "сделки Шалита", то есть в пропорции 1000 заключенных за одного "солдата".