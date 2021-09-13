Иерусалим:
17 - 30°
Тель-Авив:
22 - 32°
Эйлат:
23 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 сентября 2021 г., 20:17

В Шарм аш-Шейхе состоялась встреча премьер-министра Израиля и президента Египта

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Шарм аш-Шейхе состоялся встреча премьер-министра Израиля и президента Египта

В понедельник, 13 сентября, в Шарм аш-Шейхе состоялась встреча главы правительства Израиля Нафтали Беннета и президента Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси.

Это первый официальный и публичный визит главы израильского правительства в Египет за последние 11 лет.

Первыми о предстоящей встрече сообщили египетские СМИ со ссылкой на официальные источники в Каире.

В течение трех часов лидеры Египта и Израиля беседовали с глазу на глаз. После чего состоялись рабочие встречи, в которых приняли участие глава египетской разведки министр иностранных дел Египта, глава Совета национальной безопасности Эяль Хулата, военный секретарь главы правительства бригадный генерал-майор Ави Гиль, советник главы правительства по иностранным делам Шимрит Меир.


В израильских СМИ также появилась информация, что в Египет главу правительства сопровождал Ярон Блюм, координатор по делам пленных и пропавших без вести.

После встречи Нафтали Беннет заявил, что "это была очень важная и очень хорошая встреча. Мы заложили основу для тесных связей в будущем".

Вскоре после встречи в Шарм аш-Шейхе в египетских СМИ появились сообщения о том, что Каир предупредил ХАМАС: в случае, если ракетные обстрелы израильской территории не прекратятся, ЦАХАЛ начнет военную операцию в секторе Газы.

Днем ранее министр иностранных дел Яир Лапид на форуме по борьбе с террором в институте имени Рейхмана в Герцлии представил план урегулирования с сектором Газы. По словам Лапида, программа "Экономика в обмен на безопасность" является более реалистичной версией плана "восстановление в обмен на демилитаризацию", и она предусматривает активное участие в восстановлении сектора Египта и администрации ПНА.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 сентября 2021
Яир Лапид представил план восстановления Газы "экономика в обмен на безопасность"
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:17 В Шарм аш-Шейхе состоялась встреча премьер-министра Израиля и президента Египта
15:48 В Шарм аш-Шейхе проходит встреча Беннета и ас-Сиси
13:58 В Шарм аш-Шейхе состоится встреча Беннета и ас-Сиси
11:36 Столкновение автобусов в Турции, пострадали десятки туристов из Украины
16:37 ХАМАС: террористы, совершившие побег из тюрьмы, будут включены в ближайшую сделку по обмену пленными с Израилем
14:59 Иран согласился передать МАГАТЭ информацию о ядерных объектах
13:02 В Египте принята фетва, разрешающая восстановление девственной плевы
11:47 Шиитские боевики нанесли удар по аэропорту Эрбиля
11:29 Глава МАГАТЭ прибыл в Иран
09:35 ХАМАС: арест наших заключенных – это очередной раунд открытой конфронтации с Израилем
Загрузка...