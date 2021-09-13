В Шарм аш-Шейхе состоялась встреча премьер-министра Израиля и президента Египта

В понедельник, 13 сентября, в Шарм аш-Шейхе состоялась встреча главы правительства Израиля Нафтали Беннета и президента Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси.

Это первый официальный и публичный визит главы израильского правительства в Египет за последние 11 лет.

Первыми о предстоящей встрече сообщили египетские СМИ со ссылкой на официальные источники в Каире.

В течение трех часов лидеры Египта и Израиля беседовали с глазу на глаз. После чего состоялись рабочие встречи, в которых приняли участие глава египетской разведки министр иностранных дел Египта, глава Совета национальной безопасности Эяль Хулата, военный секретарь главы правительства бригадный генерал-майор Ави Гиль, советник главы правительства по иностранным делам Шимрит Меир.

В израильских СМИ также появилась информация, что в Египет главу правительства сопровождал Ярон Блюм, координатор по делам пленных и пропавших без вести.

После встречи Нафтали Беннет заявил, что "это была очень важная и очень хорошая встреча. Мы заложили основу для тесных связей в будущем".

Вскоре после встречи в Шарм аш-Шейхе в египетских СМИ появились сообщения о том, что Каир предупредил ХАМАС: в случае, если ракетные обстрелы израильской территории не прекратятся, ЦАХАЛ начнет военную операцию в секторе Газы.

Днем ранее министр иностранных дел Яир Лапид на форуме по борьбе с террором в институте имени Рейхмана в Герцлии представил план урегулирования с сектором Газы. По словам Лапида, программа "Экономика в обмен на безопасность" является более реалистичной версией плана "восстановление в обмен на демилитаризацию", и она предусматривает активное участие в восстановлении сектора Египта и администрации ПНА.