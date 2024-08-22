Коалиция нанесла удары по целям в йеменском порту Ходейда

Хуситское движение "Ансар Аллах" заявляет, что американо-британская коалиция в ночь на 22 августа нанесла удары по трем целям в йеменском порту Ходейда.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщало об уничтожении на территории Йемена зенитно-ракетной и радиолокационной систем хуситов.

Вечером 21 августа Управление морских торговых операций при британских ВМС (UKMTO) сообщало о нападении на танкер Sounion, который шел под греческим флагом в Эйлат. В момент нападения танкер находился в 142 километрах от йеменского порта Ходейда. В танкер попало три снаряда, после чего на судне возник пожар, оно потеряло способность маневрировать и сбилось с курса. На судне находятся 25 членов экипажа, о пострадавших не сообщается. Экипаж также сообщил, что к танкеру подошли два небольших судна, на которых находились боевики. Произошла короткая перестрелка.

Отметим, что хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, в ноябре 2023 года сообщили, что присоединяются к войне ХАМАСа против Израиля, и начали наносить удары по торговым судам вблизи берегов Йемена. Эти действия привели к снижению движения через Суэцкий канал.