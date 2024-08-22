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Ближний Восток

Авианосная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток

время публикации: 22 августа 2024 г., 05:13 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 05:20
Авианосная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток
Mass Communication Specialist 3rd Class Zachary Pearson/U.S. Navy via AP

Авианосная ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln (CVN 72), оснащенным истребителями F-35C и F/A-18 Block III, прибыла на Ближний Восток, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (Centcom).

Теперь на Ближнем Востоке находятся два американских авианосца – ранее в регион прибыла авианосная группа во главе с авианосцем Theodore Roosevelt (CVN 71). Также в регионе находится подводная лодка Georgia (SSGN 729).

Кроме того, поступала информация, что США перебросили с Аляски на Ближний Восток, предположительно в Иорданию, 12 истребителей F-22 Raptor.

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