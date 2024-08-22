Авианосная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток

Авианосная ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln (CVN 72), оснащенным истребителями F-35C и F/A-18 Block III, прибыла на Ближний Восток, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (Centcom).

Теперь на Ближнем Востоке находятся два американских авианосца – ранее в регион прибыла авианосная группа во главе с авианосцем Theodore Roosevelt (CVN 71). Также в регионе находится подводная лодка Georgia (SSGN 729).

Кроме того, поступала информация, что США перебросили с Аляски на Ближний Восток, предположительно в Иорданию, 12 истребителей F-22 Raptor.