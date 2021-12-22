СМИ: Израиль угрожает ликвидировать второго человека в ХАМАСе Салаха аль-Арури

Как сообщает новостная редакция "Кан" со ссылкой на арабские СМИ, в ходе визита в Израиль делегации египетской разведки высокопоставленный представитель израильского оборонного истеблишмента предупредил, что Израиль готов возобновить точечные ликвидации членов руководства ХАМАСа.

Согласно сообщению, если эта группировка не прекратит теракты на территории Иудеи и Самарии, будет ликвидирован заместитель главы политбюро ХАМАСа Салах аль-Арури. Этот высокопоставленный исламист – координатор терактов против Израиля.

Напомним, что 20 декабря делегация египетских спецслужб, перед этим посетившая Израиль, провела переговоры с представителями ХАМАСа, "Исламского джихада" и Народного фронта освобождения Палестины.

Основным обсуждавшимся вопросом стало достижение долгосрочного перемирия с Израилем, которое, согласно публикации, Египет увязывает с восстановлением сектора.