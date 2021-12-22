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NEWSru.co.il :: Ближний Восток22 декабря 2021 г., 11:11

Иран обвинил Саудовскую Аравию в смерти посла в Йемене

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Иран обвинил Саудовскую Аравию в смерти посла в Йемене

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиян обвинил Саудовскую Аравию и ее союзников в препятствовании эвакуации из Йемена иранского посла в Сане Хасана Ирлу, скончавшегося от коронавируса.

По его словам, королевство умышленно затягивало процесс рассмотрения просьбы, и вывезенного из столицы Йемена дипломата спасти не удалось – он скончался от COVID-19. Отметим, что согласие коалиции на эвакуацию было необходимо, поскольку она контролирует воздушное пространство Йемена.

Пресс-секретарь коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики возмутился заявлениями министра. Он сообщил, что переданная просьба была удовлетворена в кратчайший срок – всего за двое суток, несмотря на то, что Ирлу, занимая пост посла, содействовал нарастанию хаоса в Йемене.


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