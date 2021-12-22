ALMA: на вооружении "Хизбаллы" 2000 БПЛА

Израильский исследовательский центр ALMA опубликовал отчет, согласно которому ливанская террористическая группировка "Хизбалла" располагает 2000 беспилотных летательных аппаратов. С 2013 года воздушный флот ливанских террористов вырос в 10 раз.

Согласно документу, иранская программа разработки беспилотников стартовала в 1984 году, а "Хизбалла" начала использовать БПЛА в 90-е годы XX века. Она использовала эти летательные аппараты в ходе военных действий в Сирии и Второй Ливанской войны.

В отчете отмечается: достаточно рано иранское руководство пришло к выводу, что ВВС Исламской республики не способны угрожать Израилю. Результатом этого стало развитие не только баллистических ракет, но и программы атакующих беспилотников.

"Хизбалла" неоднократно засылала БПЛА в израильское воздушное пространство. На сегодняшний день на ее вооружении стоят десятки видов летательных аппаратов: от несущих взрывчатку квадрокоптеров-камикадзе, до новейших иранских "Сайеге" - копии американского RQ-170 Sentinel.