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NEWSru.co.il :: Ближний Восток22 декабря 2021 г., 15:40

ALMA: на вооружении "Хизбаллы" 2000 БПЛА

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Иранский БПЛА "Сайеге" - копия американского RQ-170 Sentinel

Израильский исследовательский центр ALMA опубликовал отчет, согласно которому ливанская террористическая группировка "Хизбалла" располагает 2000 беспилотных летательных аппаратов. С 2013 года воздушный флот ливанских террористов вырос в 10 раз.

Согласно документу, иранская программа разработки беспилотников стартовала в 1984 году, а "Хизбалла" начала использовать БПЛА в 90-е годы XX века. Она использовала эти летательные аппараты в ходе военных действий в Сирии и Второй Ливанской войны.

В отчете отмечается: достаточно рано иранское руководство пришло к выводу, что ВВС Исламской республики не способны угрожать Израилю. Результатом этого стало развитие не только баллистических ракет, но и программы атакующих беспилотников.


"Хизбалла" неоднократно засылала БПЛА в израильское воздушное пространство. На сегодняшний день на ее вооружении стоят десятки видов летательных аппаратов: от несущих взрывчатку квадрокоптеров-камикадзе, до новейших иранских "Сайеге" - копии американского RQ-170 Sentinel.

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