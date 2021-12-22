Washington Post: спецслужбы ОАЭ использовали израильскую программу для слежки за невестой Хашогги

Как сообщает газета Washington Post, в слежке за саудовским активистом Джамалем Хашогги, который был убит в 2018 году, принимали участие спецслужбы не только Саудовской Аравии, но и Объединенных Арабских Эмиратов.

На мобильных телефонах стюардессы из ОАЭ Ханан аль-Атр, которая была невестой Хашогги, была обнаружена шпионская программа Pegasus, разработанная израильской компанией NSO. Проверка была проведена лабораторией Citizen Lab торонтского университета.

Согласно публикации, весной 2018 года девушка была задержана в Международном аэропорту Дубая, у нее изъяли два телефона и ноутбук, потребовав предоставить пароли ко всем устройствам. После этого ее допрашивали в течение долгих часов, чтобы получить информацию о Хашогги.

Именно тогда, как утверждают эксперты лаборатории, специализирующейся на выявлении шпионского программного оборудования, на телефоны и была установлена израильская программа.

Это далеко не первый раз, когда NSO оказывается в центре скандала. Ее программное обеспечение используется для взлома телефонов гражданских активистов, журналистов, общественных деятелей. Компания внесена в американский "черный список". Владельцы пытаются ее продать, закрыв отдел, разрабатывавший программу Pegasus.