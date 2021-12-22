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NEWSru.co.il :: Ближний Восток22 декабря 2021 г., 23:04

Палестинские СМИ: возле Рамаллы солдатами ЦАХАЛа застрелен 26-летний палестинский араб

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Палестинские СМИ: возле Рамаллы солдатами ЦАХАЛа застрелен 26-летний палестинский араб

В ночь на 23 декабря палестинские источники сообщили, что недалеко от Рамаллы израильскими военнослужащими был убит мужчина, житель Палестинской автономии.

Агентство "Шехаб" пишет со ссылкой на данные министерства здравоохранения ПА, что 26-летний Мухуммад Исса Аббас поступил в больницу с пулевым ранением в спину. Он находился в критическом состоянии, врачам не удалось спасти его жизнь.

Новостная служба 12-го телеканала и сайта N12 сообщила, что, по предварительным данным, террорист сделал несколько выстрелов в сторону израильских военнослужащих, которые открыли ответный огонь.


Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что сообщения об инциденте, который якобы имел место возле населенного пункта Аль-Бира, проверяются.

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