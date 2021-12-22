Эрдоган встретился с раввинами и выразил надежду на нормализацию отношений с Израилем
В среду, 22 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своем дворце делегацию раввинов движения ХАБАД. Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу ХАБАДа.
Пресс-служба президента Турецкой Республики в своем "твиттере" написала, что во встрече принимали раввины еврейской общины Турции, а также Альянса раввинов исламских государств.
Во время беседы с представителями еврейских общин Эрдоган заявил, что он "рад возобновлению диалога с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Нафтали Беннетом, которое дает надежду на возможность нормализации отношений между странами".
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/PUTVxvH6W7— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 22, 2021
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