Эрдоган встретился с раввинами и выразил надежду на нормализацию отношений с Израилем

В среду, 22 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своем дворце делегацию раввинов движения ХАБАД. Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу ХАБАДа.

Пресс-служба президента Турецкой Республики в своем "твиттере" написала, что во встрече принимали раввины еврейской общины Турции, а также Альянса раввинов исламских государств.

Во время беседы с представителями еврейских общин Эрдоган заявил, что он "рад возобновлению диалога с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Нафтали Беннетом, которое дает надежду на возможность нормализации отношений между странами".