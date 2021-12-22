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NEWSru.co.il :: Ближний Восток22 декабря 2021 г., 22:31

Эрдоган встретился с раввинами и выразил надежду на нормализацию отношений с Израилем

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Эрдоган встретился с раввинами и выразил надежду на нормализацию отношений с Израилем

В среду, 22 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своем дворце делегацию раввинов движения ХАБАД. Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу ХАБАДа.

Пресс-служба президента Турецкой Республики в своем "твиттере" написала, что во встрече принимали раввины еврейской общины Турции, а также Альянса раввинов исламских государств.

Во время беседы с представителями еврейских общин Эрдоган заявил, что он "рад возобновлению диалога с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Нафтали Беннетом, которое дает надежду на возможность нормализации отношений между странами".


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