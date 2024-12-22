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Ближний Восток

В Иране недалеко от границы с Азербайджаном застрелен российский дальнобойщик

Россия
Иран
время публикации: 22 декабря 2024 г., 15:02 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 15:07
В Иране недалеко от границы с Азербайджаном застрелен российский дальнобойщик
AP Photo/Vahid Salemi

В провинции Гилян на северо-западе Ирана обнаружено тело убитого российского водителя-дальнобойщика. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Тегеране, тело уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями было найдено еще 16 декабря.

"Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных и наведению порядка на погранпункте "Астара", – подчеркнули сотрудники дипломатической миссии.

Ближний Восток
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