В Иране недалеко от границы с Азербайджаном застрелен российский дальнобойщик

В провинции Гилян на северо-западе Ирана обнаружено тело убитого российского водителя-дальнобойщика. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Тегеране, тело уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями было найдено еще 16 декабря.

"Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных и наведению порядка на погранпункте "Астара", – подчеркнули сотрудники дипломатической миссии.