Новые власти Сирии закрыли воздушное пространство для иранских самолетов

Как сообщает Walla, новое руководство Сирии во главе с Ахмадом аш-Шараа запретило иранским самолетам использовать сирийское воздушное пространство. Первоначально запрет касался только использования в военных целях, таких, как переброска вооружений и эвакуация бойцов, однако затем запрет стал тотальным.

Как рассказал сайту израильский источник в сфере безопасности, это самое яркое на сегодняшний день проявление изменение ситуации в Сирии, перехода этой страны в орбиту Турции и Катара. Это позволяет судить и о политике нового режима в отношении Ирана и шиитских сил.

Как отмечают в Израиле, решение сирийских властей значительно затрудняют восстановление боевого потенциала "Хизбаллы". Источники напоминают, что и Израиль противодействует попыткам Ирана переправить в Ливан вооружения и военных советников.

Два дня назад американские дипломаты, посетившие Дамаск, выступили с заявлением, сообщив, что принято решение отменить награду в размере 10 миллионов долларов за голову лидера "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммада аль-Джулани.

"Хайят Тахрир аш-Шам" сыграла ключевую роль в свержении Башара Асада и ее лидер, предпочитающий, чтобы его называли Ахмадом аш-Шараа, на сегодняшний день является фактическим главой Сирии и налаживает контакты с международным сообществом.

"На состоявшейся встрече мы говорили о том, что террористические организации не должны представлять собой угрозу, и он разделяет это мнение", – сказала помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. По ее словам, переговоры с ним были "подробными и позитивными".