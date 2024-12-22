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Ближний Восток

"Дружественный огонь" в Красном море: сбит американский истребитель F/A-18

США
Centcom
Красное море
время публикации: 22 декабря 2024 г., 07:47 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 08:16
"Дружественный огонь" в Красном море: сбит американский истребитель F/A-18
Seaman Aaron Haro Gonzalez/U.S. Navy, via AP

В субботу, 21 декабря, над Красным морем, по всей видимости в результате "дружественного огня", был сбит истребитель F/A-18, взлетевший с авианосца Harry S. Truman, сообщает Центральное командование армии США (Centcom).

В сообщении, цитируемом CNN, сказано, что оба пилота были спасены, один из них получил незначительные травмы.

Предварительное расследование показало, что самолет был обстрелян с ракетного крейсера Gettysburg, вооруженного управляемыми ракетами Ticonderoga. Этот крейсер входит в ударную группу авианосца Harry S. Truman, которая прибыла на Ближний Восток неделю назад.

Судя по всему, был сбит истребитель, участвовавший в операции против хуситов в Йемене.

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