"Дружественный огонь" в Красном море: сбит американский истребитель F/A-18

В субботу, 21 декабря, над Красным морем, по всей видимости в результате "дружественного огня", был сбит истребитель F/A-18, взлетевший с авианосца Harry S. Truman, сообщает Центральное командование армии США (Centcom).

В сообщении, цитируемом CNN, сказано, что оба пилота были спасены, один из них получил незначительные травмы.

Предварительное расследование показало, что самолет был обстрелян с ракетного крейсера Gettysburg, вооруженного управляемыми ракетами Ticonderoga. Этот крейсер входит в ударную группу авианосца Harry S. Truman, которая прибыла на Ближний Восток неделю назад.

Судя по всему, был сбит истребитель, участвовавший в операции против хуситов в Йемене.