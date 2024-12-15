Авианосец Harry Truman прибыл на Ближний Восток во главе ударной группы
Ударная группа США, во главе которой находится авианосец Harry S. Truman (CVN 75), 14 декабря прибыла на Ближний Восток, сообщает Центральное командование армии США (Centcom).
В конце сентября командование ВМС США сообщало о том, что авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток во главе ударной группы для проведения запланированного развертывания. Вооруженные силы Норвегии заявляли о том, что "Гарри Трумэн" должен был принять участие в учениях в норвежских водах в октябре и ноябре этого года.
В сентябре командование военно-морского флота США сообщало, что базу ВМФ в Норфолке, штат Вирджиния, покинула авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Harry Truman. Она взяла курс на Ближний Восток. В состав группы входят также ракетный крейсер Gettysburg класса Ticonderoga и два ракетных эсминца класса Arleigh Burke – Stout и Jason Dunham. Экипажи кораблей насчитывают 6500 военных моряков. На борту находятся десятки боевых самолетов и сотни ракет.
"Группа выдвигается на смену авианосцу Dwight D. Eisenhower, который провел в регионе девять месяцев, подчеркивая необходимость продолжения нашего присутствия в регионе в условиях эскалации международной напряженности", – заявлял в сентябре командующий силами флота адмирал Деррил Кодл.
11 сентября стало известно, что министерство обороны США приняло решение оставить на Ближнем Востоке только одну из двух находившихся в регионе ударных авианосных групп. Авианосец Theodore Roosevelt возвращается на свою базу в Норфолке, штат Виргиния.
На Ближнем Востоке оставалась только одна авианосная ударная группа, во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Однако администрация США приняла решение, что этих сил в создавшихся условиях недостаточно.