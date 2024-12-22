МИД Ирана оспаривает заявление Путина

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи оспорил заявление, сделанное президентом России Владимиром Путиным в ходе недавней "прямой линии". Путин заявил, что Россия эвакуировала из Сирии в Тегеран 4000 иранских военных.

"Эти слова не основаны на точной информации. Ситуация была сложной, и в таких случаях возникают разные нарративы. Мы воспользовались российской помощью – эвакуация велась с авиабазы "Хмеймим", но производили ее иранские самолеты", – цитирует чиновника Tehran Times.

Он также сообщил, что эвакуировались сотрудники дипмиссий с семьями, паломники, работники гуманитарных организаций, помогавшие беженцам из Ливана. Багаи подчеркнул, что Россия и Иран сотрудничают во многих областях, и Тегеран предпочитает вести обмен мнениями по официальным каналам.