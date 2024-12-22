На севере Сирии убиты пять курдских ополченцев

Поддерживаемые США Силы демократической Сирии сообщили, что 21 декабря в результате ударов протурецких сил в районе города Манбидж на севере Сирии погибли пять курдских бойцов.

СДС сыграли ключевую роль в боях против террористической группировки "Исламское государство". Их основу составляют курдские Отряды народной самообороны, которые официальная Анкара считает сирийским отделением Рабочей партии Курдистана.

Ликвидация "террористической угрозы", якобы исходящей от сирийских курдов, была объявлена одной из целей операции, приведшей к свержению режима Башара Асада. США пытаются добиться прекращения огня на севере Сирии, но Турция выступает против этого.