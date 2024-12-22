"Аль-Ахбар": израильские военные отпустили арестованного на юге Ливана

Сайт ливанской газеты "Аль-Ахбар", ассоциированной с "Хизбаллой", пишет, что утром 22 декабря ЦАХАЛ освободил ливанца, арестованного на юге страны по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Ссылаясь на неназванный военный источник, "Аль-Ахбар" также сообщает, что в ближайшее время израильские военные освободят еще семь ливанцев, которые были арестованы в районе Ан-Накуры (на юго-западе Ливана) несколько месяцев назад, на начальной фазе наземной операции ЦАХАЛа в южном Ливане.