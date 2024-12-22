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Ближний Восток

"Аль-Ахбар": израильские военные отпустили арестованного на юге Ливана

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 22 декабря 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 15:59
"Аль-Ахбар": израильские военные отпустили арестованного на юге Ливана
Chen Leopold/FLASH90

Сайт ливанской газеты "Аль-Ахбар", ассоциированной с "Хизбаллой", пишет, что утром 22 декабря ЦАХАЛ освободил ливанца, арестованного на юге страны по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Ссылаясь на неназванный военный источник, "Аль-Ахбар" также сообщает, что в ближайшее время израильские военные освободят еще семь ливанцев, которые были арестованы в районе Ан-Накуры (на юго-западе Ливана) несколько месяцев назад, на начальной фазе наземной операции ЦАХАЛа в южном Ливане.

Ближний Восток
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