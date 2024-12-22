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Ближний Восток

В Турции разбился медицинский вертолет, четыре погибших

Турция
время публикации: 22 декабря 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 10:39
В Турции разбился медицинский вертолет, четыре погибших
AP Photo/Emrah Gurel)

В городе Мугла на юго-западе Турции медицинский вертолет врезался в здание больницы. Погибли четыре человека: два летчика, врач и еще один медик, сообщил губернатор провинции Идрис Акбыйык.

Он рассказал, что во время взлета с вертолетной площадки научно-исследовательской больницы вертолет по неустановленной пока причине врезался с четвертый этаж здания.

Начато расследование. Отмечается, что в Мугле были тяжелые погодные условия – густой туман.

Ближний Восток
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