В Турции разбился медицинский вертолет, четыре погибших
время публикации: 22 декабря 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 10:39
В городе Мугла на юго-западе Турции медицинский вертолет врезался в здание больницы. Погибли четыре человека: два летчика, врач и еще один медик, сообщил губернатор провинции Идрис Акбыйык.
Он рассказал, что во время взлета с вертолетной площадки научно-исследовательской больницы вертолет по неустановленной пока причине врезался с четвертый этаж здания.
Начато расследование. Отмечается, что в Мугле были тяжелые погодные условия – густой туман.