Рамалла намерена просить СБ ООН о "предоставлении международной защиты"

Официальное информационное агентство Рамаллы Wafa сообщает, что на заседании палестинского руководство принято решение об обращении в Совет Безопасности ООН с просьбой о проведении экстренного заседания, посвященного последним событиям в Шхеме.

Агентство передает, что Рамалла намерена просить СБ ООН осудить преступления оккупационного режима и предоставить палестинцам международную защиту.

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Вскоре после этого сообщения постпред Палестинской автономии в ООН Рияд Мансур сообщил, что он начал консультации с председателем Совета Безопасности на тему "обеспечения безопасности палестинского народа".

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В среду, 22 февраля, ЦАХАЛ и общая служба безопасности (ШАБАК) провели в Шхеме операцию по розыску, задержанию и нейтрализации трех разыскиваемых террористов, причастных к гибели старшего сержанта Идо Баруха (убитого в октябре 2022 года). По данным ШАБАКа, эти боевики планировали новые нападения. В ходе проведения операции возникла перестрелка, были обезврежены разыскиваемые террористы и другие боевики. Отмечается, что огонь велся по боевикам, оказавшим вооруженное сопротивление, и по тем, кто бросал гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Были опубликованы имена боевиков, которые были убиты: 1. Хусам Аслим (24), один из лидеров террористической группировки "Львиное логово" ("Арин аль-Асуд"). 2. Мухаммад Ах Фатх (24), боевик "Исламского джихада".3. Уалид Дахиль (24), боевик "Львиного логова".

При этом палестинские источники утверждают, что в ходе операции ЦАХАЛа были убиты 10 человек и почти 100 были ранены.