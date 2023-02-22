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    Ближний Восток

    Рамалла намерена просить СБ ООН о "предоставлении международной защиты"

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    Рамалла намерена просить СБ ООН о
    Nasser Ishtayeh/Flash90

    Официальное информационное агентство Рамаллы Wafa сообщает, что на заседании палестинского руководство принято решение об обращении в Совет Безопасности ООН с просьбой о проведении экстренного заседания, посвященного последним событиям в Шхеме.

    Агентство передает, что Рамалла намерена просить СБ ООН осудить преступления оккупационного режима и предоставить палестинцам международную защиту.

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    Вскоре после этого сообщения постпред Палестинской автономии в ООН Рияд Мансур сообщил, что он начал консультации с председателем Совета Безопасности на тему "обеспечения безопасности палестинского народа".

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    В среду, 22 февраля, ЦАХАЛ и общая служба безопасности (ШАБАК) провели в Шхеме операцию по розыску, задержанию и нейтрализации трех разыскиваемых террористов, причастных к гибели старшего сержанта Идо Баруха (убитого в октябре 2022 года). По данным ШАБАКа, эти боевики планировали новые нападения. В ходе проведения операции возникла перестрелка, были обезврежены разыскиваемые террористы и другие боевики. Отмечается, что огонь велся по боевикам, оказавшим вооруженное сопротивление, и по тем, кто бросал гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Были опубликованы имена боевиков, которые были убиты: 1. Хусам Аслим (24), один из лидеров террористической группировки "Львиное логово" ("Арин аль-Асуд"). 2. Мухаммад Ах Фатх (24), боевик "Исламского джихада".3. Уалид Дахиль (24), боевик "Львиного логова".

    При этом палестинские источники утверждают, что в ходе операции ЦАХАЛа были убиты 10 человек и почти 100 были ранены.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Февраля 2023
    Официальный отчет: в Шхеме ликвидированы разыскиваемые террористы
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 Февраля 2023
    Палестинские СМИ сообщили о протесте жителей Газы против "убийств в Шхеме"
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