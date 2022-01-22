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NEWSru.co.il :: Ближний Восток22 января 2022 г., 07:23

США ввели санкции против трех граждан Ливана и 10 компаний, связанных с "Хизбаллой"

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США ввели санкции против трех граждан Ливана и 10 компаний, связанных с "Хизбаллой"

Министерство финансов США объявило в пятницу, 21 января, о включении в санкционные списки трех граждан Ливана и 10 компаний, являющихся частью финансовой сети ливанской террористической организации "Хизбалла".

Под санкции попали бизнесмен Аднан Аяд, его сын Джихад Аднан Аяд и Али Адель Диаб, сын бизнесмена Аделя Диаба, санкции против которого были введены тремя днями ранее.

Также в список были включены базирующиеся в Ливане, Замбии и Германии компании, входящие в возглавляемую Аядом и Диабом сеть.


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