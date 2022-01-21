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NEWSru.co.il :: Ближний Восток21 января 2022 г., 20:11

Катар профинансирует проект по переоборудованию электростанции Газы под природный газ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Катар будет финансировать проект по переоборудованию электростанции Газы под природный газ

Специальный представитель Катара в секторе Газы Мухаммад аль-Эмади подписал соглашение о финансировании Катаром проекта по переоборудованию электростанции Газы под природный газ.

Согласно этому договору, единственная в секторе электростанция будет работать на израильском газе.

Договор предусматривает возведение газопровода для доставки топлива в Газу. Для этой цели Катар выделяет 60 миллионов долларов. За газ Израилю также будет платить Катар. Мощность электростанции предлагается увеличить, поскольку потребности в электричестве будут расти.

Реализация проекта может занять несколько лет. Она предусматривает, в том числе, переоборудование электростанции с дизельного на газовое топливо.


Израиль прилагает значительные усилия для улучшения экономической ситуации в секторе. Руководство еврейского государства рассчитывает, что местное население будет оказывать давление на ХАМАС, удерживая группировку от эскалации конфликта.

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