Катар профинансирует проект по переоборудованию электростанции Газы под природный газ
Специальный представитель Катара в секторе Газы Мухаммад аль-Эмади подписал соглашение о финансировании Катаром проекта по переоборудованию электростанции Газы под природный газ.
Согласно этому договору, единственная в секторе электростанция будет работать на израильском газе.
Договор предусматривает возведение газопровода для доставки топлива в Газу. Для этой цели Катар выделяет 60 миллионов долларов. За газ Израилю также будет платить Катар. Мощность электростанции предлагается увеличить, поскольку потребности в электричестве будут расти.
Реализация проекта может занять несколько лет. Она предусматривает, в том числе, переоборудование электростанции с дизельного на газовое топливо.
Израиль прилагает значительные усилия для улучшения экономической ситуации в секторе. Руководство еврейского государства рассчитывает, что местное население будет оказывать давление на ХАМАС, удерживая группировку от эскалации конфликта.
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