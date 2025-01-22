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Ближний Восток

Хуситы отпустили экипаж "израильского" судна, захваченного осенью 2023 года

время публикации: 22 января 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 16:22

Контролирующие большую часть Йемена хуситы освободили экипаж торгового судна Galaxy Leader, которое было захвачено 19 ноября 2023 года. Экипаж насчитывал 34 человека, среди которых были граждане Болгарии, Украины, Филиппин, Румынии и Мексики.

Galaxy Leader шел из Египта в Индию под флагом Багамских островов. Корабль принадлежал британской судоходной компании, одним из владельцев которой является израильский предприниматель Рами Унгер. На этом основании корабль был объявлен израильским.

Судно было превращено в туристический аттракцион. Оно встало на рейде порта ас-Салиф, из гавани к нему можно было подойти на лодке. Туристов, отбоя от которых не было, пускали только на палубу, предлагая пройтись по расстеленным здесь американскому и израильскому флагу.

Напомним: в ноябре 2023 года хуситы сообщили, что присоединяются к военным действиям против Израиля и будут атаковать израильские суда и суда, направляющиеся в израильские порты. Их действия привели к закрытию порта в Эйлате и снижению грузопотока через Суэцкий канал.

Ближний Восток
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