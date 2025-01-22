Хуситы отпустили экипаж "израильского" судна, захваченного осенью 2023 года

Контролирующие большую часть Йемена хуситы освободили экипаж торгового судна Galaxy Leader, которое было захвачено 19 ноября 2023 года. Экипаж насчитывал 34 человека, среди которых были граждане Болгарии, Украины, Филиппин, Румынии и Мексики.

Galaxy Leader шел из Египта в Индию под флагом Багамских островов. Корабль принадлежал британской судоходной компании, одним из владельцев которой является израильский предприниматель Рами Унгер. На этом основании корабль был объявлен израильским.

Судно было превращено в туристический аттракцион. Оно встало на рейде порта ас-Салиф, из гавани к нему можно было подойти на лодке. Туристов, отбоя от которых не было, пускали только на палубу, предлагая пройтись по расстеленным здесь американскому и израильскому флагу.

Напомним: в ноябре 2023 года хуситы сообщили, что присоединяются к военным действиям против Израиля и будут атаковать израильские суда и суда, направляющиеся в израильские порты. Их действия привели к закрытию порта в Эйлате и снижению грузопотока через Суэцкий канал.