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Ближний Восток

Силы регулярной армии Ливана занимают позиции около границы с Израилем

Ливан
время публикации: 22 января 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 13:52
Силы регулярной армии Ливана занимают позиции около границы с Израилем
AP Photo/Hussein Malla

В среду, 22 января, бронетехника регулярной армии Ливана в сопровождении автомобилей миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL) прибыла в районе Кфар-Шубы, в нескольких километрах от границы с Израилем (восточный сектор).

Ранее из этого района были выведены силы ЦАХАЛа.

Процесс дислокации сил армии Ливана на юге страны был начат несколько недель назад в тех районах, которые были "зачищены" ЦАХАЛом от оружия и инфраструктур "Хизбаллы".

Ближний Восток
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