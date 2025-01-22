Силы регулярной армии Ливана занимают позиции около границы с Израилем

В среду, 22 января, бронетехника регулярной армии Ливана в сопровождении автомобилей миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL) прибыла в районе Кфар-Шубы, в нескольких километрах от границы с Израилем (восточный сектор).

Ранее из этого района были выведены силы ЦАХАЛа.

Процесс дислокации сил армии Ливана на юге страны был начат несколько недель назад в тех районах, которые были "зачищены" ЦАХАЛом от оружия и инфраструктур "Хизбаллы".