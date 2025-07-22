Хуситы объявили о "качественном" ударе по аэропорту "Бен-Гурион"

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа о "качественной" атаке на израильский международный аэропорт "Бен-Гурион".

По словам представителя хуситов, рано утром 22 июля по Израилю была выпущены "гиперзвуковая" баллистическая ракета "Фалястин-2".

Хуситы утверждают, что "цель была достигнута".

В 5:50 утра 22 июля в центре Израиля прозвучала тревога "Цева адом". Тревога была слышна от Тель-Авива до Бейт-Шемеша, включая Кирьят-Гат и Ашдод на юге. ЦАХАЛ сообщил о перехвате одной ракеты, запущенной из Йемена. Сообщений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало.

Аэропорт "Бен-Гурион" прерывал работу на короткое время во время отражения атаки, но никакого ущерба причинено не было. Ни сама ракета, ни ее фрагменты не падали в районе аэропорта.

По всей видимости, под "качественностью" атаки хуситы подразумевают то, что запущенная ракета привела к срабатыванию в Израиле системы раннего предупреждения и активизации системы ПРО.