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Ближний Восток

SOHR: ЦАХАЛ атаковал колонну боевиков-бедуинов в Ас-Суэйде, на юге Сирии

Сирия
ЦАХАЛ
Друзы
время публикации: 22 июля 2025 г., 07:45 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 07:54
SOHR: ЦАХАЛ атаковал колонну боевиков-бедуинов в Ас-Суэйде, на юге Сирии
AP Photo/Fahd Kiwan

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вечером 21 июля израильские ВВС нанесли удары по целям в провинции Ас-Суэйда, на юге Сирии.

Сообщается, что удары наносились в Умм аз-Зайтене и Шахбе по колоннам и группам боевиков-бедуинов, которые пытались следовать в Канауату, где находится дом духовного лидера друзов в Сирии шейха Хикмата аль-Хиджри.

В результате этих ударов были убиты не менее четырех боевиков-бедуинов, передает SOHR.

При этом отмечается, что израильские ВВС перед атакой открывали предупредительный огонь, стремясь остановить боевиков.

По данным SOHR, количество погибших в столкновениях в сирийской провинции Ас-Суэйда превысило 1100 человек. В этой статистике учтены также погибшие в результате авиаударов ЦАХАЛа. Мониторинговая группа сообщает, что около 200 человек были убиты "вооруженными людьми, связанными с министерством обороны и министерством внутренних дел".

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