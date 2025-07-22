SOHR: ЦАХАЛ атаковал колонну боевиков-бедуинов в Ас-Суэйде, на юге Сирии
Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вечером 21 июля израильские ВВС нанесли удары по целям в провинции Ас-Суэйда, на юге Сирии.
Сообщается, что удары наносились в Умм аз-Зайтене и Шахбе по колоннам и группам боевиков-бедуинов, которые пытались следовать в Канауату, где находится дом духовного лидера друзов в Сирии шейха Хикмата аль-Хиджри.
В результате этих ударов были убиты не менее четырех боевиков-бедуинов, передает SOHR.
При этом отмечается, что израильские ВВС перед атакой открывали предупредительный огонь, стремясь остановить боевиков.
По данным SOHR, количество погибших в столкновениях в сирийской провинции Ас-Суэйда превысило 1100 человек. В этой статистике учтены также погибшие в результате авиаударов ЦАХАЛа. Мониторинговая группа сообщает, что около 200 человек были убиты "вооруженными людьми, связанными с министерством обороны и министерством внутренних дел".