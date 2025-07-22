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Ближний Восток

Иранский министр заявил о 20000 кибератаках во время войны с Израилем

время публикации: 22 июля 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 10:58
Иранский министр заявил о 20000 кибератаках во время войны с Израилем
Wikipedia.org. Фото: Seyed Saeed Reza Razavi/Mehr News Agency

Министр связи и информационных технологий Ирана Сетар Хашеми отчитался о функционировании отрасли в ходе 12-дневной ирано-израильской войны. По его словам, ведомство достигло успеха в обеспечении работы средств и систем связи.

"Враг не ограничивался военными ударами, он проводил и кибератаки. В общей сложности, за войну мы столкнулись с 20000 кибератаками из-за границы. Мы сделали все возможное для их отражения, но были случаи, когда им удалось нанести ущерб. Мы извлечем из этого урок", – сказал он.

Министр также отметил, что нагрузка на средства связи во время войны нарастает, потому что люди постоянно пытаются связаться с родными и близкими. Он заявил, что стабильность связи была обеспечена – несмотря на кибератаки.

Ближний Восток
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