x
22 июля 2025
|
последняя новость: 14:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июля 2025
|
22 июля 2025
|
последняя новость: 14:28
22 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Еще одна ракета, выпущенная хуситами, не долетела до Израиля

время публикации: 22 июля 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 12:27
Еще одна ракета, выпущенная хуситами, не долетела до Израиля
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Около полудня йеменские хуситы выпустили еще одну ракету в сторону Израиля. Она упала, не долетев до израильской территории. Тревога не была активирована.

В 5:50 утра 22 июля в центре Израиля прозвучала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена. Тревога была слышна от Тель-Авива до Бейт-Шемеша, включая Кирьят-Гат и Ашдод на юге. ЦАХАЛ сообщил о перехвате одной ракеты, запущенной из Йемена. Сообщений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2025

Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена