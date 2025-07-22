Еще одна ракета, выпущенная хуситами, не долетела до Израиля

Около полудня йеменские хуситы выпустили еще одну ракету в сторону Израиля. Она упала, не долетев до израильской территории. Тревога не была активирована.

В 5:50 утра 22 июля в центре Израиля прозвучала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена. Тревога была слышна от Тель-Авива до Бейт-Шемеша, включая Кирьят-Гат и Ашдод на юге. ЦАХАЛ сообщил о перехвате одной ракеты, запущенной из Йемена. Сообщений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало.