"Защита чести" в Газе: убиты командир боевиков ХАМАСа и его сын

В четверг, 22 июня, в Джабалии, на севере сектора Газы, был убит один из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС) Иман Мансур ("Абу Атия"). Его сын Атия также был застрелен.

"Палестинский информационный центр" передает, что Иман и Атия были застрелены Айдом Мансуром. Сам Айд то ли застрелился, то ли был убит спецназом ХАМАСа, по третьей версии – арестован и доставлен в тюрьму ХАМАСа. По слухам, убийца был застрелен Али Мансуром, еще одним сыном Имана Мансура.

adv_11 incontent_1

Айд Мансур тоже был боевиком "Бригад Изаддина аль-Касама". Некоторое время назад он был задержан спецслужбами ХАМАСа после того, как "майор" Иман Мансур обвинил его в том, что он якобы сотрудничал с израильской общей службой безопасности (ШАБАК) и несет ответственность за гибель одного из полевых командиров "Бригад Изаддина аль-Касама". И хотя в ходе следствия была доказана невиновность Айда Мансура, за ним закрепилась кличка "Коллаборационист". И он решил смыть позор кровью, убив виновного и его сына.

adv_12 m_ar_1

"Бригады Изаддина аль-Касама" официально подтвердили гибель "майора" Имана Мансура, заместителя командира северной бригады ХАМАСа в Газе, а также его сына Атии, боевика "бригад".