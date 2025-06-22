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Ближний Восток

Иран заявил, что ядерная программа остановлена не будет

Иран
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 05:23 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 05:26
Иран заявил, что ядерная программа остановлена не будет
AP Photo/Michael Gruber

Организация по атомной энергии Ирана опубликовала заявление после того, как стало известно, что армия США уничтожила ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В заявлении сказано: "Мы ожидаем, что международное сообщество осудит беззаконие, основанное на правилах джунглей, и поддержит Иран в достижении его законных прав. Организация по атомной энергии Ирана заверяет великую иранскую нацию, что, несмотря на злобные заговоры ее врагов, усилиями тысяч ее ученых она не допустит остановки развития национальной ядерной промышленности".

Ближний Восток
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