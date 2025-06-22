Иран заявил, что ядерная программа остановлена не будет

Организация по атомной энергии Ирана опубликовала заявление после того, как стало известно, что армия США уничтожила ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В заявлении сказано: "Мы ожидаем, что международное сообщество осудит беззаконие, основанное на правилах джунглей, и поддержит Иран в достижении его законных прав. Организация по атомной энергии Ирана заверяет великую иранскую нацию, что, несмотря на злобные заговоры ее врагов, усилиями тысяч ее ученых она не допустит остановки развития национальной ядерной промышленности".