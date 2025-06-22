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Ближний Восток

Источники: Фордо атаковали шестью бомбами GBU-57, Натанз и Исфахан – "томагавками"

США
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 04:22 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 04:38
GBU-57
Wikipedia. Фото: DoD photo

Американские источники сообщают: на ядерный объект в Фордо было сброшено в общей сложности шесть бомб GBU-57, с подводной лодки было запущено 30 ракет "Томагавк" по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

Судя по всему, другие удары американцы пока не наносили, но готовы к активным боевым действиям.

Отвлекающие атаки осуществляли ВВС ЦАХАЛа.

Ближний Восток
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