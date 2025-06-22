Источники: Фордо атаковали шестью бомбами GBU-57, Натанз и Исфахан – "томагавками"
время публикации: 22 июня 2025 г., 04:22 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 04:38
Американские источники сообщают: на ядерный объект в Фордо было сброшено в общей сложности шесть бомб GBU-57, с подводной лодки было запущено 30 ракет "Томагавк" по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.
Судя по всему, другие удары американцы пока не наносили, но готовы к активным боевым действиям.
Отвлекающие атаки осуществляли ВВС ЦАХАЛа.