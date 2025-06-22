МАГАТЭ: "Изменений уровня радиации после американских ударов нет"

Международное агентство по атомной энергии сообщило в социальной сети X, что американские удары по объектам иранской ядерной инфраструктуры не повлекли за собой изменений в уровне радиации.

"МАГАТЭ может подтвердить, что изменения в уровне радиации в районе объектов нет на данный момент нет. Агентство продолжит выступать с оценкой ситуации в Иране по мере поступления новой информации", – сообщает Агентство.