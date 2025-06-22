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Ближний Восток

Арагчи вылетает в Москву на встречу с Путиным

Война с Ираном
Владимир Путин
время публикации: 22 июня 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 13:40

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что 22 июня вылетает в Россию и на следующий день проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. "Россия – друг и стратегический партнер Ирана", – напомнил он.

"Мы постоянно консультируемся друг с другом и координируем наши позиции. У нас будут серьезные переговоры с российским лидером, и мы продолжим работать вместе", – сказал он, отметив, что в 2015 году Россия подписала договор об иранских ядерных разработках.

Чиновник вновь заявил, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер, обвинив США и Израиль в нарушении норм международного права. По его словам, международное сообщество должно вмешаться, чтобы предотвратить коллапс международной правовой системы.

Сообщив, что страны региона, в том числе Турция, предложили выступить в качестве посредника, глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Иран даст ответный удар: "На нашу страну напали. Мы не можем закрыть на это глаза".

Ближний Восток
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