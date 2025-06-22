Иран требует созвать Совбез ООН в связи с американским ударом

Представительство Ирана в ООН потребовало срочного созыва Совета безопасности в связи с американским ударом по иранским ядерным объектам. "Речь идет о наглой, незаконной агрессии, которую необходимо осудить самым решительным образом", – заявило оно.

"Необходимо принять все меры, предусмотренные для Совета безопасности Уставом ООН, чтобы виновные в этом чудовищном преступлении понесли полную ответственность и не избежали наказания", – сообщает миссия.

Отметим, что в заявлении, опубликованным министерством иностранных дел Ирана, выражается скептицизм, что это произойдет: "Становится абсолютно ясно, что режим, пользующийся статусом постоянного члена Совета безопасности ООН, не обладает никакими моральными принципами и готов преступить все законы, чтобы содействовать целям режима геноцида и оккупации".