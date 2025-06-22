Власти Ирана заявили о казни "израильского шпиона"

Новостное агентство Mizan, официальный орган судебной власти Ирана, сообщил о казни иранского гражданина, который передавал секретную информацию израильской службе внешней разведки "Мосад".

"Маджид Мосайеби был повешен нынешним утром с полным соблюдением юридической процедуры. Приговор был одобрен Верховным судом", – говорится в заявлении.

Напомним, что в Иране продолжаются аресты граждан страны, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем и участии в операции "Мосада", нанесшей значительный ущерь иранскому командованию и военному потенциалу.