Власти Ирана заявили о казни "израильского шпиона"
время публикации: 22 июня 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 10:26
Новостное агентство Mizan, официальный орган судебной власти Ирана, сообщил о казни иранского гражданина, который передавал секретную информацию израильской службе внешней разведки "Мосад".
"Маджид Мосайеби был повешен нынешним утром с полным соблюдением юридической процедуры. Приговор был одобрен Верховным судом", – говорится в заявлении.
Напомним, что в Иране продолжаются аресты граждан страны, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем и участии в операции "Мосада", нанесшей значительный ущерь иранскому командованию и военному потенциалу.
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