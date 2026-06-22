Джей Ди Вэнс: "Иран должен сдерживать "Хизбаллу", Израиль имеет право на самооборону"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость обеспечения как безопасности Израиля, так и суверенитета Ливана – для чего, по его словам, требуется, чтобы Иран сдерживал "Хизбаллу", а Израиль должен, в рамках права на самооборону, действовать так, чтобы избежать эскалации.

"Израиль заверил США, что у него нет территориальных амбиций в Ливане, а цель их присутствия – не допустить обстрелов страны "Хизбаллой"", – сказал вице-президент, не ответив при этом прямо на вопрос, требуют ли США вывода израильских войск из Ливана.

Отметим, что саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности утверждает, что в районе Али ат-Тахер на юге Ливана находятся иранские офицеры, участвующие в координации боевых действий.

Израильские спецслужбы располагают информацией о том, что иранские высокопоставленные офицеры играют важную роль в управлении боевыми действиями и координации оперативной активности "Хизбаллы" на юге Ливана.

Источник также утверждает, что одной из основных причин настойчивых требований Тегерана прекратить наземную операцию в этом районе были опасения за безопасность иранских офицеров, а также риск того, что военнослужащие ЦАХАЛа смогут выйти к ним или задержать часть из них в случае продолжения продвижения.