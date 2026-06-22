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Ближний Восток

Вице-президент Вэнс: "Сделан первый шаг на пути к ликвидации ядерной военной программы Ирана"

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2026 г., 14:33 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 14:42
Вице-президент Вэнс: "Сделан первый шаг на пути к ликвидации ядерной военной программы Ирана"
Nathan Howard/Pool Photo via AP

Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел пресс-конференцию, посвященную итогам "люцернского саммита" – первого раунда ирано-американских переговоров, призванных положить конец военным действиям на Ближнем Востоке.

По его словам, иранцы согласились вновь допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии. "Это важнейшее достижение – первый шаг на пути к ликвидации ядерной военной программы Ирана", – сказал он.

По словам политика, переговоры заложили фундамент успешного окончательного соглашения. "Соглашение – это дом. Мы заложили фундамент. Но дом нам еще предстоит построить", – отметил Вэнс.

"Мы создали механизм, который обеспечит, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Нужно обеспечить и создание канала связи, который, в случае стрельбы с одной из сторон – например, в Ливане, позволил бы взаимодействовать, чтобы снизить напряженность", – добавил вице-президент.

Добавим: иранская сторона заявляет, что в ходе переговоров не обсуждались вопросы, касающиеся ядерной программы – несмотря на участие в саммите генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

Ближний Восток
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