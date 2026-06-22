На Люцернском озере завершился первый раунд американо-иранских переговоров: "вдохновляющий успех"

В Швейцарии завершился первый раунд американо-иранских переговоров, в ходе которых обсуждалась реализация меморандума о намерениях, призванного положить конец военным действиям на Ближнем Востоке.

Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую – председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф. Их встреча была прервана через два часа после начала после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана приструнить "Хизбаллу".

В ответ иранская сторона объявила о закрытии Ормузского пролива, заявив, что вернется за стол переговоров только после извинений американского президента. В итоге переговоры были возобновлены. Как сообщается, они продолжались 18 часов.

Пакистанские и катарские посредники сообщили, что в ходе переговоров был достигнут "вдохновляющий успех". Согласно иранским представителям, достигнута договоренность о возобновлении экспорта иранской нефти и размораживании части иранских фондов.

Канцелярия президента Ливана Жозефа Ауна сообщила, что глава государства обсудил в ходе телефонного разговора с Вэнсом усилия по сохранению перемирия с Израилем. В разговоре приняли участие эмиссар американского президента Джаред Кушнер и премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдул-Рахман аль-Тани.