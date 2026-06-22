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Ближний Восток

Власти Ирана объяснили, почему аятоллу Хаменеи до сих пор не похоронили

Война с Ираном
Иран
время публикации: 22 июня 2026 г., 10:28 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 10:28
Власти Ирана объяснили, почему аятоллу Хаменеи до сих пор не похоронили
AP Photo/Vahid Salemi

Пресс-секретарь государственного комитета по организации похорон верховного лидера Ирана атоллы Али Хаменеи сообщил, что подготовка к траурной церемонии неоднократно доводилась до конца, но сами похороны откладывались в связи с военными действиями.

Он рассказал, что официальные церемонии прощания начнутся 4 июля в Тегеране, а 8 июля будут проведены церемонии в Наджафе и Кербеле. Ранее государственные СМИ сообщали, что глава государства будет похоронен в своем родном Мешхеде 9 июля.

Аятолла Хаменеи был ликвидирован 28 февраля в результате американо-израильского удара по верхушке режима аятолл. Его номинальным преемником на посту главы государства стал сын Моджтаба. Однако неясно, насколько он контролирует ситуацию, и кто управляет Ираном на самом деле.

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Иран объявил дату похорон Али Хаменеи