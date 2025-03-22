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Ближний Восток

Турецкие власти задержали более 300 участников протестов против ареста мэра Стамбула

Турция
время публикации: 22 марта 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 12:11
Турецкие власти задержали более 300 участников протестов против ареста мэра Стамбула
AP Photo/Khalil Hamra

Турецкие власти задержали 343 участника протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Протестующие были задержаны во время демонстраций в нескольких городах, сообщает ВВС.

В пятницу, 21 марта, вечером сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в рамках крупнейшей за последнее десятилетие акции протеста.

Люди протестуют против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вместе с Имамоглу в рамках расследования были арестованы более ста человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил растущую волну протестов в стране, вызванную арестом одного из ведущих оппозиционеров. В своем выступлении в пятницу Эрдоган заявил, что правительство не "капитулирует" перед "вандализмом" или "уличным террором" и не потерпит нарушения общественного порядка.

Ближний Восток
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