Турецкие власти задержали более 300 участников протестов против ареста мэра Стамбула
Турецкие власти задержали 343 участника протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Протестующие были задержаны во время демонстраций в нескольких городах, сообщает ВВС.
В пятницу, 21 марта, вечером сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в рамках крупнейшей за последнее десятилетие акции протеста.
Люди протестуют против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вместе с Имамоглу в рамках расследования были арестованы более ста человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил растущую волну протестов в стране, вызванную арестом одного из ведущих оппозиционеров. В своем выступлении в пятницу Эрдоган заявил, что правительство не "капитулирует" перед "вандализмом" или "уличным террором" и не потерпит нарушения общественного порядка.