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Ближний Восток

Йеменские СМИ: ракета, запущенная хуситами по Израилю, упала на территории Саудовской Аравии

США
Саудовская Аравия
Йемен
Хуситы
время публикации: 22 марта 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 19:16
Йеменские СМИ: ракета, запущенная хуситами по Израилю, упала на территории Саудовской Аравии
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменские СМИ сообщили со ссылкой на источники в Саудовской Аравии, что средства ПВО ВМС США перехватили ракету, запущенную хуситами в сторону Израиля. Ракета упала на территории Саудовской Аравии.

В ночь на 22 марта руководство йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) объявило: "Мы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном Яффо (Тель-Авиве) гиперзвуковой баллистической ракетой "Фалястин-2". Мы предупреждаем все авиакомпании, что аэропорт "Бен-Гурион" стал небезопасным для воздушного движения и останется таковым". Кроме того, хуситы заявили, что их "военно-воздушные силы провели операцию против ряда военных кораблей, связанных с американским авианосцем USS Harry Truman".

Как и в прошлых случаях на этой неделе, в результате обстрелов из Йемена на территории Израиля никакого ущерба не было. Хуситы не впервые заявляют об ударе по "Бен-Гуриону", хотя израильские ПРО перехватывают их баллистические ракеты за пределами воздушного пространства Израиля.

Центральное командование армии США (Centcom) не подтверждает причинение ущерба какому-либо из кораблей американского флота.

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