Инцидент в "Аль-Аксе": мусульмане выгнали из мечети великого муфтия Иерусалима

В пятницу, 21 мая, во время молитвы в мечети "Аль-Акса" возмущенные мусульмане прервали речь великого муфтия Иерусалима Мухаммада Хусейна и вынудили его покинуть не только минбар (кафедру, с которой он обращался к присутствующим), но и мечеть.

Видеозапись инцидента разместил на своем сайте каирский телеканал "Аль-Гад". Судя по этому видео, один из телохранителей муфтия получил легкую травму, у него на лице кровь. На других аналогичных записях, размещенных в соцсетях, можно услышать, как собравшиеся скандируют: "Мы – люди Мухаммада Дэйфа" (основателя "Бригад Изаддина аль-Касама", военного крыла ХАМАСа).

По данным палестинских СМИ, причиной возмущения мусульман стало отсутствие в речи муфтия, считающегося "человеком Махмуда Аббаса", приветствий в адрес ХАМАСа, только что "одержавшего победу над сионистским врагом".

С осуждением инцидента выступили высокопоставленные члены ФАТХа и представители палестинской администрации. Их заявления размещены на сайте официального информационного агентства Рамаллы Wafa.

Радио "Голос Палестины" на русском языке сообщило, что несколькими часами позднее собравшиеся у мечети "Аль-Акса" мусульмане выкрикивали призывы к свержению Махмуда Аббаса и скандировали лозунги, приветствующие ХАМАС.