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    Ближний Восток

    "Кан": посольство РФ в Египте назвало Зеленского "главой нацистского режима, связанного с Израилем кровными узами"

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    twitter.com/Rusembegypt

    Ближневосточный корреспондент израильской телерадиокорпорации "Кан" Рои Кайс обратил внимание на антиизраильскую публикацию в твиттере посольства РФ в Каире, которая позже была удалена.

    В этой публикации на арабском языке, посвященной выступлению президента Украины Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, была фраза: "Глава нацистского киевского режима, связанный с Израилем кровными узами".

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    В настоящее время эта публикация из твиттера посольства РФ в Египте удалена. Но есть другая публикация, посвященная той же теме, в которой Зеленский вновь назван "главой нацистского киевского режима". В заявлении посольства РФ сказано, что Зеленский, выступая на саммите ЛАГ, "осмелился не только нагло лгать о корнях и развитии кризиса, но и прямо осудить нейтральную арабскую позицию по этому кризису" (речь идет о полномасштабной войне против Украины, развязанной властями РФ в феврале 2022 года).

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    Напомним, что в прошлом году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, в частности, заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..." Это заявление Лаврова было резко негативно воспринято в Израиле. Многие израильские политики выступили с осуждением главы российского МИДа. Что, в свою очередь, вызвало серию антиизраильских заявлений со стороны МИД РФ.

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    Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 Мая 2023
    Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, он выступит на саммите ЛАГ
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