Минздрав Ливана: за последние сутки убиты 63 человека и 234 ранены

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате ударов, нанесенных ВВС ЦАХАЛа по целям в различных районах страны в понедельник, 21 октября, погибли 63 человека и 234 были ранены.

Жертвами авиаударов на юге Ливана стали 24 человека и 85 были ранены; в районе Набатии погибли 3 человека и 21 человек был ранен; в долине Бекаа погибли семеро и пять ранены; в районе Баальбек-Хермель – 11 погибших и 63 были ранены, в горной части Ливана – 18 погибших и 60 ранены.

Согласно официальным данным, с начала боевых действий в Ливане погибли 2546 человек и 11862 человека были ранены.