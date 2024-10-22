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Ближний Восток

Минздрав Ливана: за последние сутки убиты 63 человека и 234 ранены

время публикации: 22 октября 2024 г., 17:48 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 17:50
Минздрав Ливана: за последние сутки убиты 63 человека и 234 ранены
AP Photo/Hassan Ammar

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате ударов, нанесенных ВВС ЦАХАЛа по целям в различных районах страны в понедельник, 21 октября, погибли 63 человека и 234 были ранены.

Жертвами авиаударов на юге Ливана стали 24 человека и 85 были ранены; в районе Набатии погибли 3 человека и 21 человек был ранен; в долине Бекаа погибли семеро и пять ранены; в районе Баальбек-Хермель – 11 погибших и 63 были ранены, в горной части Ливана – 18 погибших и 60 ранены.

Согласно официальным данным, с начала боевых действий в Ливане погибли 2546 человек и 11862 человека были ранены.

Ближний Восток
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